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Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на Мемориале Евстратова

Спорт
16 июня, 10:40 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Также участие в турнире, который пройдет в пятницу, примут Мария Ласицкене, Александр Меньков, Люкман Адамс

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Иван Ухов

Иван Ухов

© ТАСС/Валерий Шарифулин, архив

МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов примет участие в турнире по легкой атлетике в подмосковном Жуковском, который посвящен памяти российского тренера Вячеслава Евстратова. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.

Мемориал Евстратова, который пройдет в пятницу, станет для Ухова третьим стартом в рамках летнего тура ВФЛА. На двух предыдущих - командном чемпионате в Сочи и турнире в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы - 31-летний спортсмен одержал две победы.

"В турнире примет участие Иван Ухов", - сказал Крупорушников.

По словам собеседника ТАСС, участие в турнире примут многие ведущие легкоатлеты страны. "В прыжках в высоту выступят Мария Ласицкене, Светлана Школина и Кристина Коралева, в прыжках в длину - Александр Меньков. Люкман Адамс, Алексей Федоров, Дмитрий Сорокин и Дмитрий Чижиков выступят в тройном прыжке, в спринте - Екатерина Ренжина и Кристина Сивкова (получившая в феврале от IAAF разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе - прим. ТАСС), Анна Мисоченко и Сергей Полянский - в прыжках в длину", - рассказал он.

В соревнованиях метателей выступят Дмитрий Тарабин (копье), Максим Афонин, Евгения Соловьева и Ирина Тарасова (все - ядро).

Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. В 2017 году летний легкоатлетический тур состоит из 6 этапов и финала.

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