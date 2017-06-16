Олимпийский чемпион в прыжках в высоту Ухов выступит на Мемориале Евстратова

Алсу, Лазарев и DJ Smash выступят на церемонии открытия Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 12:07
Развитие бизнес-навигации в РоссииИнфографика 16 июня, 12:00
Российский пятиборец Кустов дисквалифицирован на четыре года за допингСпорт 16 июня, 11:56
ФАС разрешила "Магниту" приобрести поставщика картофеля для LaysЭкономика и бизнес 16 июня, 11:56
Российско-китайская компания инвестирует 1 млрд руб. в завод буровых установок на УралеНовости Урала 16 июня, 11:54
Самура: ФИФА не могла ожидать лучшей готовности России к Кубку конфедерацийСпорт 16 июня, 11:54
Виновных в водном кризисе в американском Флинте привлекли к ответственностиСоциальная ответственность 16 июня, 11:52
Мутко: Россия абсолютно готова к проведению Кубка конфедерацийСпорт 16 июня, 11:49
Собянин: Москва готова к проведению Кубка конфедераций по футболуМосква 16 июня, 11:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 16 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Олимпийский чемпион 2012 года в прыжках в высоту Иван Ухов примет участие в турнире по легкой атлетике в подмосковном Жуковском, который посвящен памяти российского тренера Вячеслава Евстратова. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Андрей Крупорушников.
Мемориал Евстратова, который пройдет в пятницу, станет для Ухова третьим стартом в рамках летнего тура ВФЛА. На двух предыдущих - командном чемпионате в Сочи и турнире в поселке Ерино Новомосковского административного округа Москвы - 31-летний спортсмен одержал две победы.
"В турнире примет участие Иван Ухов", - сказал Крупорушников.
По словам собеседника ТАСС, участие в турнире примут многие ведущие легкоатлеты страны. "В прыжках в высоту выступят Мария Ласицкене, Светлана Школина и Кристина Коралева, в прыжках в длину - Александр Меньков. Люкман Адамс, Алексей Федоров, Дмитрий Сорокин и Дмитрий Чижиков выступят в тройном прыжке, в спринте - Екатерина Ренжина и Кристина Сивкова (получившая в феврале от IAAF разрешение выступать на международных соревнованиях в нейтральном статусе - прим. ТАСС), Анна Мисоченко и Сергей Полянский - в прыжках в длину", - рассказал он.
В соревнованиях метателей выступят Дмитрий Тарабин (копье), Максим Афонин, Евгения Соловьева и Ирина Тарасова (все - ядро).
Летний легкоатлетический тур организован ВФЛА с целью предоставления более широких возможностей для участия в соревнованиях российским спортсменам. В 2017 году летний легкоатлетический тур состоит из 6 этапов и финала.