СМИ: Роналду сообщил руководству "Реала", что хочет покинуть клуб

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Нападающий мадридского "Реала" Криштиану Роналду рассказал президенту клуба Флорентино Пересу о своем намерении покинуть команду. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на печатную версию португальской газеты A Bola.

Отмечается, что решение было принято после того, как испанская прокуратура предъявила Роналду обвинения в неуплате налогов на сумму в €14,7 млн. Футболисту может грозить тюремное заключение сроком на пять лет. Португалец может перейти в английский "Манчестер Юнайтед" или французский ПСЖ.

Роналду выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2003 по 2009 год, в составе которого трижды стал чемпионом Англии (2007, 2008, 2009), а также выиграл Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира в 2008 году. В 2009 году Роналду перешел из "Манчестер Юнайтед" в "Реал" за €93,4 млн. Футболист является четырехкратным обладателем "Золотого мяча".

В 2016 году Роналду стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии. 32-летний футболист выступит на Кубке конфедераций в России, который стартует 17 июня.