Мутко сообщил, что прочитал подаренный Путиным самоучитель английского от корки до корки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев, Дильшад Ломовских/. Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко от корки до корки прочитал самоучитель английского языка, который ему подарил президент страны Владимир Путин. Об этом он рассказал на пресс-конференции.

В декабре 2015 года Путин подарил Мутко на день рождения самоучитель английского языка.

"Самоучитель я прочитал от корки до корки, поэтому говорю этими фразами. Мой разговорный английский достаточно хороший, чтобы говорить на футбольные темы", - сказал Мутко.

"Поэтому, thank you very much, - добавил Мутко на английском языке. - That's a good question".