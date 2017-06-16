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Международный олимпийский комитет и McDonald's прекратили сотрудничество

Спорт
16 июня, 15:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

McDonald's был партнером МОК с 1976 года

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) и американская корпорация McDonald's прекратили сотрудничество по обоюдному согласию сторон. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

McDonald's был партнером МОК с 1976 года. В 2012 году стороны продлили соглашение, которое было рассчитано на восемь лет и общую сумму в $100 млн. Отмечается, что американская компания останется спонсором зимней Олимпиады, сохранив права на внутренний маркетинг только в стране проведения Игр. Финансовые условия и причины расторжения контракта не разглашаются.

В Олимпийской деревне летних Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро работал ресторан McDonald's, который бесплатно обслуживал всех спортсменов.

McDonald's также является спонсором Международной федерации футбола (ФИФА).

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