Россияне Тимошинина и Минибаев стали вторыми в прыжках в воду с вышки на ЧЕ

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Россияне Юлия Тимошинина и Виктор Минибаев заняли второе место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, который проходит в Киеве. Спортсмены показали результат 300,30 балла.

Победителями стали британцы Лоис Тулсон и Мэттью Ли (308,16), третье место у итальянцев Ноэми Батки и Майкола Вердзото (299,58).

Чемпионат Европы завершится 18 июня.