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Мамиашвили уверен, что чемпионат России по борьбе во Владимире пройдет на достойном уровне

Спорт
16 июня, 18:39 UTC+3 ВЛАДИМИР /Корр. ТАСС, Анна Устинова

Около 400 спортсменов из 53 регионов страны примут участие в турнире

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ВЛАДИМИР, 16 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили выразил уверенность, что Владимир достойно примет чемпионат России по греко-римской борьбе. Об этом он рассказал на церемонии открытия соревнований.

Около 400 спортсменов из 53 регионов страны примут участие в чемпионате. По результатам соревнований определятся кандидаты на участие в первенстве мира, которое состоится в августе в Париже.

"Очень символично, что старт к следующим Олимпийским играм мы берем в городе Владимире. Уверен, что чемпионат пройдет на достойном уровне, определятся те спортсмены, которые будут защищать честь российского триколора на соревнованиях в Париже", - отметил Мамиашвили.

Глава ФСБР вручил губернатору Владимирской области Светлане Орловой награду Объединенного мира борьбы за неоценимый вклад в развитие спортивной борьбы в России и в мире. Как отметила глава региона, договоренность о проведении чемпионата во Владимире была достигнута в ходе международного спортивного форума "Россия - спортивная держава", прошедшего в области осенью 2016 года.

В соревнованиях примет участие олимпийский чемпион Лондона и Рио-де-Жанейро Роман Власов. Он выступит в новой для себя весовой категории - до 80 кг.

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