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Рапиристки сборной России завоевали серебро ЧЕ в командных соревнованиях

Спорт
16 июня, 18:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, июня. /ТАСС

В составе сборной России выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипалина и Марта Мартьянова

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Инна Дериглазова (справа)

Инна Дериглазова (справа)

© EPA/ZURAB KURTSIKIDZE

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Женская сборная России по фехтованию на рапирах стала серебряным призером чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси.

В финале россиянки проиграли команде Италии со счетом 31:45. Обладательницами бронзовых медалей стали немки, в матче за третье место победившие венгерок (45:18).

В составе сборной России выступали Инна Дериглазова, Аделина Загидуллина, Светлана Трипалина и Марта Мартьянова. Эта медаль стала восьмой для российской команды на турнире.

Чемпионат Европы по фехтованию завершится 17 июня.

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