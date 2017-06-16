СМИ: Майкл Фелпс проведет заплыв наперегонки с акулой

МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс проведет заплыв наперегонки с большой белой акулой. Об этом сообщает портал Vice Sports.

По информации издания, организатором мероприятия выступает канал Discovery, который планирует приурочить заплыв к своему проекту "Неделя акул". Он пройдет 23 июля. На данный момент неизвестно, в каком формате будет проходить заплыв, а также где он пройдет.

Отмечается, что скорость Фелпса в воде составляет 6 миль в час (примерно 9,7 км/ч), в то время как скорость белой акулы может достигать 25 миль в час (более 40 км/ч). Несколько дней назад Фелпс разместил на своей странице в Instagram фотографию большой белой акулы и оставил подпись: "Я получил возможность сделать то, что всегда хотел сделать. Погрузиться в клетке в воду и поплавать с большой белой акулой".

Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.

I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks !! #bucketlist Публикация от Michael Phelps (@m_phelps00) Июн 10 2017 в 9:52 PDT