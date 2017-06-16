СМИ: Майкл Фелпс проведет заплыв наперегонки с акулой

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МОСКВА, 16 июня. /ТАСС/. Многократный олимпийский чемпион по плаванию американец Майкл Фелпс проведет заплыв наперегонки с большой белой акулой. Об этом сообщает портал Vice Sports.
По информации издания, организатором мероприятия выступает канал Discovery, который планирует приурочить заплыв к своему проекту "Неделя акул". Он пройдет 23 июля. На данный момент неизвестно, в каком формате будет проходить заплыв, а также где он пройдет.
Отмечается, что скорость Фелпса в воде составляет 6 миль в час (примерно 9,7 км/ч), в то время как скорость белой акулы может достигать 25 миль в час (более 40 км/ч). Несколько дней назад Фелпс разместил на своей странице в Instagram фотографию большой белой акулы и оставил подпись: "Я получил возможность сделать то, что всегда хотел сделать. Погрузиться в клетке в воду и поплавать с большой белой акулой".
Фелпс объявил о завершении карьеры после Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро. Американский пловец принимал участие в пяти Олимпиадах, на которых завоевал 28 медалей (23 золотые, три серебряные и две бронзовые). Американец является самым титулованным спортсменом в истории Олимпийских игр.
I was able to do something that I had always wanted to do. Be in a cage and dive with great White sharks !! #bucketlist