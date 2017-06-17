Правительство одобрило конвенцию Совета Европы по безопасности спортивных мероприятий

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев постановил представить президенту для внесения на ратификацию в парламент конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности во время спортивных соревнований. Соответствующий документ размещен на сайте кабмина.

"Одобрить и представить президенту Российской Федерации для внесения на ратификацию в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации конвенцию Совета Европы по единому подходу к безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в частности футбольных матчей, подписанную от имени Российской Федерации в городе Сен-Дени 3 июля 2016 года", - говорится в тексте постановления.

Конвенция предполагает развитие международного сотрудничества в обеспечении безопасности зрителей спортивных соревнований, снижении вероятности актов насилия и общественных беспорядков. Одной из мер станет создание комитета по безопасности и защите на спортивных мероприятиях.

Данная конвенция вступит в силу, когда три члена Совета Европы согласятся взять на себя обязательства по ее применению. Соглашение уже подписано 23 государствами и ратифицировано в Монако и Франции.