Служба безопасности ХК "Динамо": гендиректор Сафронов хотел покинуть клуб

МОСКВА, 17 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Генеральный директор АНО "Объединенный хоккейный клуб "Динамо" Андрей Сафронов хотел покинуть клуб. Об этом журналистам сообщил начальник службы безопасности клуба Александр Смирнов.

Клуб имеет задолженность по зарплате перед игроками и персоналом клуба за три месяца. Ранее Смирнов сообщил, что вопреки официальной информации, уголовного дела на Сафронова не заводилось.

"Сафронов предлагал, чтобы он ушел из клуба, - отметил Смирнов. - Он сказал: "Я уйду, назначайте директора: есть коллектив и работайте дальше". Но никто этого не сделал".

Две недели назад пресс-служба "Динамо" сообщила, что представители МВД провели обыск в офисе клуба. Ранее председатель ВФСО "Динамо" Владимир Стржалковский обвинил в неэффективном и неграмотном управлении Сафронова, из-за которого, по его словам, у клуба возник долг в 2 млрд рублей.