Российские гонщики Оруджев и Исаакян выступят в Европейской серии Ле-Ман

ЛЕ-МАН /Франция/, 17 июня. /ТАСС/. Пилоты молодежной программы SMP Racing Егор Оруджев и Матевос Исаакян примут участие в Европейской серии Ле-Ман (ELMS), имя третьего пилота экипажа будет объявлено позже. Об этом на пресс-конференции сообщили представители программы SMP Racing.

Дебютным этапом в серии для россиян станет 4-часовая гонка на австрийской трассе Red Bull Ring 23 июля 2017 года.

"Решение посадить формульных пилотов за руль спортпрототипа вполне логично, - отметил основатель и руководитель программы SMP Racing Борис Ротенберг. - Спортпрототипы более близки по управлению именно к формульной технике. И ребята, ранее выступавшие в "формулах", как правило не имеют больших сложностей в адаптации".

Основным чемпионатом сезона-2017 для Оруджева и Исаакяна является Formula V8 3.5, где они выступают в составе российской команды SMP Racing by AVF. На счету россиян подиумы и победы этого сезона в гонках в Великобритании, Бельгии и Испании. После четырех этапов Исаакян и Оруджев занимают 5-е и 6-е места в личном зачете чемпионата.

"Мне как гонщику всегда интересно попробовать новую технику, - сказал Оруджев. - И, конечно, вдвойне приятно осознавать, что мы причастны к новой странице мирового автоспорта - созданию российского прототипа BR1".

Исаакян уверен, что у них с Егором получится отличный экипаж. "Будет непросто привыкнуть к новому формату гонок, к новым трассам, - заметил он. - Но как и всегда мы настроены только на победу".