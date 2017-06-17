Легкоатлетка Клишина победила на международном турнире в Словакии

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Российская прыгунья в длину Дарья Клишина, получившая от Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) нейтральный статус, стала победительницей международного турнира в Словакии. В лучшей попытке она показала результат 6,75 м.

Второе место заняла представительница Украины Кристина Хрушутина (6,58), третье - словачка Яна Велдакова (6,44).

Клишина в Словакии сумела повторить свой лучший результат летнего сезона. 15 июня она заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" в Осло, в лучшей попытке прыгнув на 6,75 м.

Следующим стартом для россиянки, готовящейся к участию в августовском чемпионате мира в Лондоне, станет этап "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, который пройдет 9 июля.