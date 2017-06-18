Клуб НХЛ "Вегас" не сможет выбрать Овечкина, Кузнецова и Орлова на драфте расширения

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" не сможет выбрать игроков "Вашингтона" Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, так как столичный клуб "защитил" их от драфта расширения. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Совет директоров НХЛ год назад утвердил создание новой команды в Лас-Вегасе, которая начнет выступления в лиге с сезона-2017/18. Клуб из Лас-Вегаса выберет по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (всего - не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). Команды смогут "защитить" по семь нападающих, три защитника и одного вратаря, либо восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одного вратаря. Результаты драфта будут объявлены в ночь на 22 июня.

После завершения текущего сезона в СМИ стала появляться информация, согласно которой руководство "Вашингтона" рассматривало вариант с обменом 31-летнего лидера команды Овечкина. В качестве возможного места продолжения карьеры для россиянина рассматривался, в частности, "Вегас".

Также руководство "Вашингтона" "защитило" нападающих Никласа Бэкстрема, Андре Бураковски, Маркуса Юханссона, Ларса Эллера и Тома Уилсона, защитников Мэтта Нисканена и Джона Карлсона, а также голкипера Брэйдена Холтби.

В минувшем сезоне "Вашингтон" выиграл регулярный чемпионат, в плей-офф клуб дошел до 1/4 финала, где уступил будущему обладателю Кубка Стэнли "Питтсбургу" со счетом 3-4 в серии.