Россиянин Мамедов вышел во второй круг чемпионата Европы по боксу

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов вышел во второй круг чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Харькове.

Российский спортсмен единогласным решением судей одержал победу над Михаилом Квасюком из Молдавии. В следующей стадии Мамедов 20 июня встретится с датчанином Фредриком Йенсеном.

Чемпионат Европы завершится 24 июня.