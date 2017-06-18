Россиянин Мамедов вышел во второй круг чемпионата Европы по боксу

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов вышел во второй круг чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Харькове.
Российский спортсмен единогласным решением судей одержал победу над Михаилом Квасюком из Молдавии. В следующей стадии Мамедов 20 июня встретится с датчанином Фредриком Йенсеном.
Чемпионат Европы завершится 24 июня.