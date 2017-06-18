Россиянки выиграли два стартовых матча на Кубке мира по баскетболу 3х3

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Венгрии во втором матче на Кубке мира по баскетболу 3х3, который проходит во французском Нанте.

Встреча группы А завершилась со счетом 12:10 в пользу российской сборной. Ранее в воскресенье россиянки со счетом 21:3 обыграли команду Казахстана.

20 июня сборная России встретится с двумя оставшимися соперниками по группе: командами Киргизии и Германии.

После двух матчей россиянки занимают второе место в группе А. На первой позиции расположились немки, которые также одержали две победы - над сборными Киргизии и Казахстана.

В плей-офф турнира выйдут две лучшие сборные каждой из четырех групп. В мужском турнире россияне начали выступление 17 июня с побед над сборными Пуэрто-Рико и Сербии. 19 июня россияне сыграют с командами Андорры и Египта. Кубок мира завершится 21 июня.

Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.