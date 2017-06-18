Россиянки выиграли два стартовых матча на Кубке мира по баскетболу 3х3

Шубенков стал вторым в беге на 110 метров с барьерами на этапе "Бриллиантовой лиги"Спорт 18 июня, 18:38
Главы МИД и МВД Австрии предлагают закрыть путь мигрантам в ЕС через Средиземное мореМеждународная панорама 18 июня, 18:33
Впервые на Кубке конфедераций судья отменил гол после использования видеоповтораСпорт 18 июня, 18:32
Cооснователь Mail.ru Group: РФ может стать одним из лидеров робототехникиЭкономика и бизнес 18 июня, 18:11
В ожидании Роналду: в Казани встречают первый матч Кубка конфедерацийСпорт 18 июня, 18:10
Борис Ротенберг: команда SMP Racing провела отличную работу в гонке "24 часа Ле-Мана"Спорт 18 июня, 18:09
Биография начальника ГИБДД РФ Михаила ЧерниковаБиографии и справки 18 июня, 18:00
Глава Минприроды ожидает скорого открытия новых месторождений на шельфе Восточной АрктикиЭкономика и бизнес 18 июня, 17:53
Сидорова стала четвертой в прыжках с шестом на этапе "Бриллиантовой лиги" в СтокгольмеСпорт 18 июня, 17:52
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Женская сборная России одержала победу над командой Венгрии во втором матче на Кубке мира по баскетболу 3х3, который проходит во французском Нанте.
Встреча группы А завершилась со счетом 12:10 в пользу российской сборной. Ранее в воскресенье россиянки со счетом 21:3 обыграли команду Казахстана.
20 июня сборная России встретится с двумя оставшимися соперниками по группе: командами Киргизии и Германии.
После двух матчей россиянки занимают второе место в группе А. На первой позиции расположились немки, которые также одержали две победы - над сборными Киргизии и Казахстана.
В плей-офф турнира выйдут две лучшие сборные каждой из четырех групп. В мужском турнире россияне начали выступление 17 июня с побед над сборными Пуэрто-Рико и Сербии. 19 июня россияне сыграют с командами Андорры и Египта. Кубок мира завершится 21 июня.
Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.