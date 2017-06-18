Минибаев стал вторым в прыжках в воду с вышки на чемпионате Европы

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Россиянин Виктор Минибаев завоевал серебряную медаль в прыжках в воду с 10-метровой вышки на чемпионате Европы, который завершился в Киеве.

Россиянин показал результат 493,25 балла. Чемпионом стал француз Бенжамин Оффре, набравший 511,75 балла. Третье место занял британец Мэттью Ли (485,55). Другой российский прыгун Роман Измайлов стал седьмым.

Минибаев завоевал третью медаль на чемпионате Европы в Киеве. Ранее 25-летний россиянин стал серебряным призером в смешанных синхронных прыжках с вышки вместе с Юлией Тимошининой, а также бронзовым медалистом в командных соревнованиях вместе с Надеждой Бажиной.

Эта медаль стала 11-й для сборной России на прошедшем чемпионате. В активе команды три золота: Илья Захаров победил в прыжках с трехметрового трамплина, Захаров и Евгений Кузнецов стали первыми в синхронных прыжках с трехметрового трамплина, Бажина и Кристина Ильиных одержали победу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Также россияне завоевали шесть серебряных и две бронзовые награды.

Таким образом, сборная России одержала победу в неофициальном медальном зачете. Второе место заняли украинцы с 10 медалями (3-4-3). Третьими стали британцы (3-0-3).