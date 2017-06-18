Сборная России по волейболу обеспечила себе участие в финальном турнире Мировой лиги

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МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Сборная России по волейболу одержала победу над командой Ирана в заключительном матче третьего этапа Мировой лиги, который проходит в Польше.
Встреча завершилась со счетом 3-0 в пользу российской сборной. Россияне одержали три победы из трех возможных на третьем этапе Мировой лиги. В первом и втором турах российские волейболисты выиграли одну игру из трех.
Победа в трех сетах позволила россиянам подняться на четвертое место в турнирной таблице высшего дивизиона. Таким образом, сборная России обеспечила себе место в первой шестерке команд, которые получат право сыграть в финальном турнире Мировой лиги. Также в финальном турнире гарантированно примут участие сборные Франции, Сербии и Бразилии. За две оставшиеся путевки продолжают борьбу бельгийцы, канадцы, поляки и болгары.
В новом сезоне Мировой лиги принимают участие 36 команд. В сильнейшем дивизионе, где выступает сборная России, играют 12 команд.
Финальный турнир пройдет 4-8 июля в бразильской Куритибе.