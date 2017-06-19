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Marca: президент "Реала" Флорентино Перес останется во главе клуба до 2021 года

Спорт
19 июня, 4:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

70-летний функционер продолжит руководить мадридским клубом на безальтернативной основе

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Президент футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес

Президент футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес

© EPA/LUCA PIERGIOVANNI

ТАСС, 19 июня. Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес продолжит работу на своем посту до 2021 года. Об этом сообщает испанское издание Marca.

Срок подачи заявок истек, кандидатов на эту должность не нашлось, поэтому 70-летний функционер продолжит руководить мадридским клубом на безальтернативной основе.

Перес стал президентом "королевского" клуба в 2000 году, через 4 года был переизбран, но уже в феврале 2006 после неудачного выступления команды в Лиге чемпионов подал в отставку. 1 июня 2009 года Перес вновь стал президентом "Реала", но уже без выборов, поскольку все претенденты сняли свои кандидатуры.

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