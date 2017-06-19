Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в Португалии

Экс-тренер "Зенита" Виллаш-Боаш пожертвует €100 тысяч пострадавшим при пожаре в ПортугалииСпорт 19 июня, 6:35
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ТАСС, 19 июня. Португальский тренер Андре Виллаш-Боаш, возглавлявший санкт-петербургский футбольный клуб "Зенит", пожертвует €100 тысяч пострадавшим от лесных пожаров в Португалии. Об этом специалист написал на своей официальной странице в Instagram.
"Благодарен всем, кто поддержал семьи жертв трагедии. Завтра будет передано 100 тысяч евро для помощи им", - написал португальский тренер.
O meu muito obrigado a todos os que contribuíram na minha página a favor das famílias das vítimas da tragédia de Pedrógão Grande. Amanhã serão transferidos 100 mil euros em apoio às mesmas. Força Portugal #pedrogao #portugal
Виллаш-Боаш работал на посту главного тренера "Зенита" с марта 2014 года по май 2016-го. Во главе с португальцем петербуржцы стали чемпионами России в сезоне-2014/15, а также выиграли Суперкубок страны. В ноябре 2016 года Виллаш- Боаш возглавил китайский "Шанхай СИПГ".
По меньшей мере 61 человек погиб в результате одного из крупнейших за последние годы лесных пожаров в Португалии. Власти не исключают, что число жертв может увеличиться. Пожар начался днем в субботу в центральной части Португалии в округе Лейрия. Больше всего стихия затронула населенный пункт Педроган-Гранди в 200 км от Лиссабона.