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"Крылья Советов" заключили контракт с футболистом Самодиным

Спорт
19 июня, 9:40 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, июня. /ТАСС

Соглашение с 32-летнем игроком рассчитано на два года

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Самарский клуб Футбольной национальной лиги "Крылья Советов" заключил контракт с нападающим Сергеем Самодиным. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с 32-летнем игроком рассчитано на два года.

"Сергей имеет хорошее голевое чутье, знаком тренерскому штабу "Крыльев" и сам отлично адаптирован в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), - сказал заместитель генерального директора "Крыльев Советов" Зураб Циклаури. - Уверены, что в лице Сергея Самодина мы обретем качественного нападающего, способного решать задачи. Желаем ему удачи в играх за наш клуб".

В прошедшем сезоне 32-летний Самодин выступал за "Томь" и "Енисей". В составе красноярского клуба футболист провел 12 матчей, в которых забил 10 мячей. Самодин является обладателем Кубка УЕФА в составе московского ЦСКА.

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