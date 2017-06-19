Сотрудники РУСАДА 19 июня начали обучение по программе UKAD

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 июня начали проходить обучение по программе "Подготовка инструкторов", разработанной Британским антидопинговым агентством (UKAD). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.
В роли преподавателей в настоящее время выступают представители UKAD. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, спустя несколько дней обучение новых инспекторов допинг-контроля будут вести уже специалисты из Москвы. Ожидается, что слушателями курсов станут кандидаты в допинг-офицеры, проживающие в Сочи и Южном федеральном округе.
Обучение проходит в Сочи.