Сотрудники РУСАДА 19 июня начали обучение по программе UKAD

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Сотрудники Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 19 июня начали проходить обучение по программе "Подготовка инструкторов", разработанной Британским антидопинговым агентством (UKAD). Об этом сообщает пресс-служба РУСАДА.

В роли преподавателей в настоящее время выступают представители UKAD. Однако, как сообщили ТАСС в пресс-службе РУСАДА, спустя несколько дней обучение новых инспекторов допинг-контроля будут вести уже специалисты из Москвы. Ожидается, что слушателями курсов станут кандидаты в допинг-офицеры, проживающие в Сочи и Южном федеральном округе.

Обучение проходит в Сочи.