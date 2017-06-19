Стали известны пары первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов

МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Определились пары стартового раунда квалификационного турнира футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Жеребьевка первого и второго раундов Лиги чемпионов прошла в понедельник. В первом раунде мальтийский "Хибернианс" сыграет с эстонским "Таллином", "Алашкерт" из Армении - с андоррским клубом "Санта-Колома", валлийский "ТНС" - с "Европой" из Гибралтара, "Викингур" (Фарерские острова) - с косовским клубом "Трепча 89", североирландский "Линфилд" - с "Ла-Фиоритой" из Сан-Марино.

Пары второго раунда выглядят следующим образом:

АПОЕЛ (Кипр) - "Дюделанж" (Люксембург)

"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)

"Карабах" (Азербайджан) - "Самтредия" (Грузия)

"Партизан" (Сербия) - "Будучность" (Черногория)

"Хибернианс" (Мальта)/"Таллин" (Эстония) - "Зальцбург" (Австрия)

"Шериф" (Молдавия) - "Кукес" (Албания)

"Астана" (Казахстан) - "Спартак Юрмала" (Латвия)

БАТЭ (Белоруссия) - "Алашкерт" (Армения) / "Санта-Колома" (Андорра)

"Жилина" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания)

"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Гонвед" (Венгрия)

"Риека" (Хорватия) - "ТНС" (Уэльс) / "Европа" (Гибралтар)

"Мальмё" (Швеция) -"Вардар" (Македония)

"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения)

"Дундалк" (Израиль) - "Русенборг" (Норвегия)

"Хабнарфьордюр" (Израиль) - "Викингур" (Фарерские острова) / "Трепча 89" (Косово)

"Линфилд" (Северная Ирландия) / "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) - "Селтик" (Шотландия)

"Маринам" (Финляндия) - "Легия" (Польша).

Матчи первого отборочного раунда пройдут 27-28 июня и 4-5 июля, второго - 11-12 и 18-19 июля. Жеребьевка третьего квалификационного раунда, в котором примет участие российский ЦСКА, пройдет 14 июля. Московский "Спартак" напрямую попал в финальную часть турнира, как чемпион России.