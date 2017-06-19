Стали известны пары первого раунда квалификации футбольной Лиги чемпионов

Сергей Шнуров представил "Невероятную и правдивую историю" группы "Ленинград"Культура 19 июня, 15:52
Албин: эксплуатация рулонного газона - самый дешевый вариант для арены в ПетербургеСпорт 19 июня, 15:48
СМИ: Рауль станет заместителем генерального директора мадридского "Реала"Спорт 19 июня, 15:44
Около 70% гостей прибывают в Сочи по путевкам туроператоровОбщество 19 июня, 15:43
Минсельхоз РФ ожидает снижения урожая зерна и картофеля из-за неблагоприятной погодыЭкономика и бизнес 19 июня, 15:36
Меморандум между США и РФ о предотвращении инцидентов в ходе операций в Сирии. ДосьеБиографии и справки 19 июня, 15:30
Опера "Легенда о граде Ельце" в шестой раз прошла на берегу реки в Липецкой областиНовости партнеров 19 июня, 15:29
В Москве два электропоезда столкнулись на Курском вокзалеПроисшествия 19 июня, 15:25
Постпред Рады в ПАСЕ не исключает введения военного положения в ДонбассеМеждународная панорама 19 июня, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Определились пары стартового раунда квалификационного турнира футбольной Лиги чемпионов. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Жеребьевка первого и второго раундов Лиги чемпионов прошла в понедельник. В первом раунде мальтийский "Хибернианс" сыграет с эстонским "Таллином", "Алашкерт" из Армении - с андоррским клубом "Санта-Колома", валлийский "ТНС" - с "Европой" из Гибралтара, "Викингур" (Фарерские острова) - с косовским клубом "Трепча 89", североирландский "Линфилд" - с "Ла-Фиоритой" из Сан-Марино.
Пары второго раунда выглядят следующим образом:
АПОЕЛ (Кипр) - "Дюделанж" (Люксембург)
"Жальгирис" (Литва) - "Лудогорец" (Болгария)
"Карабах" (Азербайджан) - "Самтредия" (Грузия)
"Партизан" (Сербия) - "Будучность" (Черногория)
"Хибернианс" (Мальта)/"Таллин" (Эстония) - "Зальцбург" (Австрия)
"Шериф" (Молдавия) - "Кукес" (Албания)
"Астана" (Казахстан) - "Спартак Юрмала" (Латвия)
БАТЭ (Белоруссия) - "Алашкерт" (Армения) / "Санта-Колома" (Андорра)
"Жилина" (Словакия) - "Копенгаген" (Дания)
"Хапоэль" Беэр-Шева (Израиль) - "Гонвед" (Венгрия)
"Риека" (Хорватия) - "ТНС" (Уэльс) / "Европа" (Гибралтар)
"Мальмё" (Швеция) -"Вардар" (Македония)
"Зриньски" (Босния и Герцеговина) - "Марибор" (Словения)
"Дундалк" (Израиль) - "Русенборг" (Норвегия)
"Хабнарфьордюр" (Израиль) - "Викингур" (Фарерские острова) / "Трепча 89" (Косово)
"Линфилд" (Северная Ирландия) / "Ла-Фиорита" (Сан-Марино) - "Селтик" (Шотландия)
"Маринам" (Финляндия) - "Легия" (Польша).
Матчи первого отборочного раунда пройдут 27-28 июня и 4-5 июля, второго - 11-12 и 18-19 июля. Жеребьевка третьего квалификационного раунда, в котором примет участие российский ЦСКА, пройдет 14 июля. Московский "Спартак" напрямую попал в финальную часть турнира, как чемпион России.