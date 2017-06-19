Минспорт: число регулярно занимающихся спортом жителей Ингушетии возросло благодаря ФЦП

МОСКВА, 19 июня. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Количество людей регулярно занимающихся спортом в Ингушетии значительно увеличилось в течение последних лет благодаря строительству спортивных объектов в рамках Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации" (ФЦП). Об этом ТАСС рассказал министр по физической культуре и спорту Республики Ингушетия Дауд Алхазуров.

Ранее сообщалось, что к концу 2016 года количество жителей Ингушетии, регулярно занимающихся спортом, достигло 70 тысяч человек. Таким образом, этот показатель увеличился на 8 тысяч человек по сравнению с 2015 годом.

"Еще в 2009 году число занимающихся физической культурой и спортом жителей Ингушетии составляло 2,4% - боксеры, дзюдоисты, борцы, - сказал Алхазуров. - Благодаря поддержке главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, а также участию в ФЦП, в республике стали строиться современные физкультурно-оздоровительные комплексы. За счет появления новых спортивных объектов количество людей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, в Ингушетии увеличилось".

"После появления объектов пошли результаты и у спортсменов - в Ингушетии появились чемпионы России, Европы, призеры чемпионатов мира, - добавил он. - После этих побед родители за руки начали тащить своих детей на занятия спортом. Один из ярких примеров - когда на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро наш дзюдоист Хасан Халмурзаев завоевал золото, то все повели детей в зал, где он занимался. Сейчас этот зал переполнен, от желающих тренироваться буквально нет отбоя".

В рамках реализации ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" в Ингушетии ведется строительство физкультурно- оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в Назрани, а также спорткомплекса в селе Сагопши. Также при поддержке федерального бюджета в Ингушетии были построены физкультурно-оздоровительные комплексы в таких населенных пунктах, как Троицкое, Нестеровское, Долаково, Джейрах, Экажево и ряде других объектах.