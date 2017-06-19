Россияне вышли в плей-офф Кубка мира по баскетболу 3х3

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МОСКВА, 19 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России пробилась в плей-офф Кубка мира по баскетболу 3х3, который проходит во французском Нанте.
В третий игровой день российские баскетболисты провели два матча. В обеих играх сборная России одержала победы - над командами Андорры (22:15) и Египта (15:14). Всего в активе у российской команды три победы в четырех играх.
В турнирной таблице группы A россияне стали вторыми, первое место заняла сборная Сербии, которая на групповом этапе не потерпела ни одного поражения. В плей-офф турнира выходят две лучшие сборные каждой из четырех групп.
В четвертьфинале сборная России сыграет с командой Нидерландов, сербы встретятся с американцами. Все матчи плей-офф турнира пройдут 21 июня.
Международный олимпийский комитет (МОК) на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.