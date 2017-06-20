Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.06:
$ 57.96
€ 64.86
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хорват Ковачич избран президентом Европейского паралимпийского комитета

Спорт
20 июня, 8:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Выборы нового руководства ЕПК прошли в польском городе Катовице 17-18 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Национального паралимпийского комитета Хорватии Ратко Ковачич избран на пост президента Европейского паралимпийского комитета (ЕПК). Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.

Выборы руководящего состава ЕПК прошли в польском городе Катовице 17-18 июня, во время заседания Генассамблеи организации. По итогам голосования главой ЕПК был избран Ковачич.

8 сентября в Абу-Даби будет избран новый президент Международного паралимпийского комитета (МПК). Данный пост сейчас занимает британец Филип Крэйвен. В качестве кандидатов на должность нового главы МПК утверждены бразилец Эндрю Парсонс, канадец Патрик Джарвис, датчанин Джон Петерссон и китаянка Чжан Хайди.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Германии
17
Сборная Германии обыграла команду Австралии в матче Кубка конфедераций
Артуро Видаль
15
Гол Видаля помог сборной Чили победить камерунцев в матче Кубка конфедераций
8
Тысячи чилийцев и камерунские сувениры: Москва принимает матч Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Семья скончавшегося американского студента обвинила КНДР в плохом обращении с ним
2
Родители подростков, перевернувшихся в лодке на Ладоге, едут на место ЧП
3
Юрист: поправки в ТК о работе в выходные выгодны работодателям и невыгодны работникам
4
СМИ: госсекретарь США подготовил программу развития конструктивных отношений с РФ
5
Прохождение законопроекта о санкциях в отношении РФ через Конгресс США приторможено
6
Глава "Нафтогаза" просит США ввести санкции против всех участников "Северного потока-2"
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама