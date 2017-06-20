Хорват Ковачич избран президентом Европейского паралимпийского комитета

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Глава Национального паралимпийского комитета Хорватии Ратко Ковачич избран на пост президента Европейского паралимпийского комитета (ЕПК). Об этом сообщает пресс-служба Паралимпийского комитета России.
Выборы руководящего состава ЕПК прошли в польском городе Катовице 17-18 июня, во время заседания Генассамблеи организации. По итогам голосования главой ЕПК был избран Ковачич.
8 сентября в Абу-Даби будет избран новый президент Международного паралимпийского комитета (МПК). Данный пост сейчас занимает британец Филип Крэйвен. В качестве кандидатов на должность нового главы МПК утверждены бразилец Эндрю Парсонс, канадец Патрик Джарвис, датчанин Джон Петерссон и китаянка Чжан Хайди.