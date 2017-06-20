Покровская: отсутствие у бассейна навеса от солнца создаст проблемы синхронисткам на ЧМ

МОСКВА, 20 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Соревнования по синхронному плаванию на чемпионате мира по водным видам спорта в Будапеште будут проходить в бассейне, который не оборудован навесом от солнца, что может помешать спортсменам во время выступлений. Такое мнение ТАСС высказала главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

Соревнования по синхронному плаванию в рамках мирового первенства пройдут с 14 по 22 июля. За это время будут разыграны девять комплектов наград.

"Сначала везде было объявлено, что чемпионаты мира и Олимпийские игры будут проводиться только в закрытых бассейнах, однако в Венгрии он оказался очень открытым: там пологие трибуны, которые не будут защищать бассейн от солнца ни во время захода, ни во время восхода. При этом соревнования будут начинаться в 11 часов, когда солнце уже будет светить прямо в глаза. Когда солнце слепит, это не может не сказаться на выступлении", - подчеркнула Покровская.

"Перед прошлым чемпионатом мира, который прошел в Казани, нас обязали сделать навес, что стало нам в копеечку. А Венгрии, получается, это делать не обязательно. Мы ахнули, когда увидели, в каких условиях будут проходить соревнования", - отметила она.

В понедельник российские синхронистки отправились на пятидневный сбор в Таганрог, где они смогут смоделировать выступление на чемпионате мира, поскольку будут тренироваться в открытом бассейне.

В соло Россию будет представлять олимпийская чемпионка в группе Светлана Колесниченко, в дуэте она выступит с двукратной олимпийской чемпионкой в группе Александрой Пацкевич (в технической и произвольной программах). В миксте российский дуэт составят Александр Мальцев и Михаела Каланча.