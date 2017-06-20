Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премию

Футбольные болельщики тратят в Казани в среднем 10-12 тыс. рублей в деньСпорт 20 июня, 13:06
Пучков: МЧС фиксирует снижение числа чрезвычайных ситуаций в Кабардино-БалкарииБезопасная жизнь 20 июня, 13:03
Минюст обжалует решение ЕСПЧ по жалобе на запрет гей-пропаганды среди подростковПолитика 20 июня, 13:00
Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премиюСпорт 20 июня, 12:53
Миллионы километров для победы: как Адыгея стала форпостом российского велоспортаВ стране 20 июня, 12:51
Жан-Мари Ле Пен рекомендовал своей дочери покинуть пост лидера "Нацфронта"Международная панорама 20 июня, 12:44
РФ рассмотрит решение ЕСПЧ по закону о запрете пропаганды гомосексуализмаПолитика 20 июня, 12:44
Новороссийск в январе-мае 2017 года возглавил рейтинг портов по перевалке наливных грузовТранспорт 20 июня, 12:41
Минтранс: транспортная система на Кубке конфедераций работает без сбоевСпорт 20 июня, 12:38
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) планирует учредить ежегодную премию, лауреатом которой будет признаваться лучший сотрудник отрасли. Об этом было объявлено на пресс- конференции, которая проходит во вторник в здании Олимпийского комитета России (ОКР).
РАСК была образована около месяца назад, ее президентом был избран Геннадий Орлов.
"Премия должна быть, поскольку это продвижение профессии. Нравится комментатор или нет - субъективное мнение, но сама профессия очень популярна и ей уделяется большое внимание на всех уровнях, - сказал член президиума РАСК Константин Выборнов. - Работа комментатора у нас в стране широко обсуждается, и приезд любого комментатора в регион страны, с которыми мы будем работать очень активно, является событием".
Рабочее название премии - "Голос России".
Выборнов подчеркнул, что ОКР будет помогать РАСК реализовывать свои задачи. "Ассоциация должна даровать большой спектр возможностей. В профессии работают творческие люди, они все опытные и заслуженные, и многие способны работать на совершенно разную аудиторию, что открывает большой пласт возможностей. Наша задача - реализовать эти возможности. Без ассоциации, централизованной работы, этого сделать сложно", - отметил он.