Российская ассоциация спортивных комментаторов учредит ежегодную премию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Российская ассоциация спортивных комментаторов (РАСК) планирует учредить ежегодную премию, лауреатом которой будет признаваться лучший сотрудник отрасли. Об этом было объявлено на пресс- конференции, которая проходит во вторник в здании Олимпийского комитета России (ОКР).

РАСК была образована около месяца назад, ее президентом был избран Геннадий Орлов.

"Премия должна быть, поскольку это продвижение профессии. Нравится комментатор или нет - субъективное мнение, но сама профессия очень популярна и ей уделяется большое внимание на всех уровнях, - сказал член президиума РАСК Константин Выборнов. - Работа комментатора у нас в стране широко обсуждается, и приезд любого комментатора в регион страны, с которыми мы будем работать очень активно, является событием".

Рабочее название премии - "Голос России".

Выборнов подчеркнул, что ОКР будет помогать РАСК реализовывать свои задачи. "Ассоциация должна даровать большой спектр возможностей. В профессии работают творческие люди, они все опытные и заслуженные, и многие способны работать на совершенно разную аудиторию, что открывает большой пласт возможностей. Наша задача - реализовать эти возможности. Без ассоциации, централизованной работы, этого сделать сложно", - отметил он.