Ветераны сборных СССР и Канады по хоккею встретятся в Москве в честь 45-летия Суперсерии

МОСКВА, 20 июня /ТАСС/. Участники хоккейной Суперсерии 1972 года проведут торжественную встречу в Москве, мероприятие пройдет в сентябре текущего года. Об этом в пресс-центре для неаккредитованных журналистов Кубка конфедераций заявил двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира, участник Суперсерии Борис Михайлов.

В 2017 году первой Суперсерии между советскими и канадскими хоккеистами исполняется 45 лет.

"Противостояние с [Филом] Эспозито (капитаном сборной Канады и лучшим бомбардиром Суперсерии-1972. - Прим. ТАСС)? Во время тех игр мы нещадно друг друга били, были врагами на льду, а после нормально общались. Несколько лет назад мы с ним встретились и помирились окончательно. В сентябре в Москве у нас будет встреча, куда соберутся все участники той серии, хотя их осталось не так много", - заявил Михайлов.

Суперсерия между сборными СССР и Канады прошла в сентябре 1972 года. Она состояла из восьми товарищеских матчей (по четыре в разных городах Канады и в Москве) между канадскими хоккеистами-профессионалами и советскими игроками. По ее итогам сборная Канады одержала четыре победы, команда СССР выиграла три раза, один раз была зафиксирована ничья.

В 1974 году состоялась вторая Суперсерия, где победу праздновали хоккеисты из Советского Союза - четыре победы, три ничьи, одно поражение.