Россиянин Хамуков вышел в четвертьфинал чемпионата Европы по боксу, завоевав путевку на ЧМ

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ТАСС, 20 июня. Российский боксер Петр Хамуков вышел в четвертьфинал чемпионата Европы в весовой категории до 75 кг и завоевал путевку на чемпионат мира. Турнир проходит в Харькове.
Российский боксер единогласным решением судей одержал победу над австрийцем Эдином Авдичем.
В четвертьфинале 21 июня Хамуков будет боксировать с победителем другого поединка, в котором позднее во вторник встретятся украинец Александр Хижняк и англичанин Бенджамин Уитакер. Хамуков является действующим чемпионом Европы в данном весе.
Чемпионат Европы завершится 24 июня. Мировое первенство пройдет с 25 августа по 3 сентября в Гамбурге.