Женская сборная России вышла в плей-офф Кубка мира по баскетболу 3x3

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России пробилась в плей-офф Кубка мира по баскетболу в формате 3x3, который проходит во французском Нанте.

В четвертый игровой день Кубка мира россиянки провели два матча. В первой игре сборная России в составе Татьяны Петрушиной, Александры Столяр, Анастасии Логуновой, Анны Лешковцевой победила команду Киргизии со счетом 22:4, во второй - выиграла у сборной Германии (20:7). На групповом этапе сборная России одержала четыре победы в четырех матчах.

В турнирной таблице группы А россиянки заняли первое место, второй стала сборная Венгрии. В плей-офф турнира выходят две лучшие команды каждой из четырех групп. В четвертьфинале сборная России сыграет с командой, которая займет второе место в группе D. Все матчи плей-офф пройдут 21 июня.

Ранее в плей-офф турнира также вышла мужская сборная России. В четвертьфинале, который состоится 21 июня, россияне сыграют с командой Нидерландов.

Международный олимпийский комитет на заседании исполкома организации 9 июня принял решение включить в программу летних Олимпийских игр 2020 года 16 новых дисциплин, в том числе мужские и женские соревнования по баскетболу в формате 3х3.