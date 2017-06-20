Сборная России победила команду Австралии в матче суперфинала Мировой лиги по водному поло

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МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Мужская сборная России обыграла команду Австралии со счетом 11:5 в первом матче суперфинала Мировой лиги по водному поло, который проходит в подмосковной Рузе.
Сборная России выступает в группе B с командами Австралии, Хорватии и Японии. После первого игрового дня по три очка набрали россияне и хорваты, которые сыграют в следующем матче 21 июня.
В плей-офф выходят все восемь команд, победитель одной группы сыграет со сборной, занявшей четвертое место в другой, вторая команда - с третьей и т.д. Четвертьфиналы пройдут 23 июня, полуфиналы и матчи за 5-8-е места - 24 июня, решающие встречи за седьмое, пятое, третье и первое места - 25 июня.