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Женская сборная России по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

Спорт
20 июня, 23:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июня. /ТАСС

Россиянки проиграли гречанкам, лишившись и путевки на чемпионат мира, который пройдет в Испании в 2018 году

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© EPA/MARTIN DIVISEK

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Греции со счетом 58:62 в квалификационном матче и не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу в Чехии. Также россиянки лишились шансов выступить на чемпионате мира, который пройдет в Испании в 2018 году.

Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Греции Стильяни Кальциду, в ее активе 24 очка. У сборной России больше всех очков набрала Мария Вадеева (18).

На мировое первенство квалифицируются первые пять команд чемпионата Европы, не считая сборной страны, которая примет турнир. Женская сборная России второй раз подряд не выступит на чемпионате мира.

В четвертьфинале сборная Греции сыграет с командой Турции. Матч состоится 22 июня. В других четвертьфиналах сборная Испании встретится с командой Латвии, бельгийки сыграют с итальянками, француженки - с представительницами Словакии.

Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин завершится 27 июня.

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