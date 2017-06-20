Женская сборная России по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата Европы

Эксперты: льготы для бизнеса и новая инфосистема необходимы для развития северного завозаЭкономика и бизнес 20 июня, 23:29
Женская сборная России по баскетболу не смогла выйти в четвертьфинал чемпионата ЕвропыСпорт 20 июня, 23:20
Полиция нейтрализовала человека со взрывчаткой на Центральном вокзале БрюсселяМеждународная панорама 20 июня, 22:30
Моуринью заявил, что заплатил €26 млн и выполнил все обязательства по налогам в ИспанииСпорт 20 июня, 22:03
Лавров: Москва и Париж не готовы растрачивать "капитал отношений"Политика 20 июня, 21:34
Источник: менеджер "Аэрофлота" проходит свидетелем по уголовному делуПроисшествия 20 июня, 21:22
Белый дом: США продолжат политику санкций против РФ, пока она "не покинет восток Украины"Международная панорама 20 июня, 21:19
Пентагон отрицает, что самолет США совершил провокационный маневр над БалтикойМеждународная панорама 20 июня, 21:00
ФИФА не ведет расследований в отношении главы организации ИнфантиноСпорт 20 июня, 20:58
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Женская сборная России проиграла команде Греции со счетом 58:62 в квалификационном матче и не вышла в четвертьфинал чемпионата Европы по баскетболу в Чехии. Также россиянки лишились шансов выступить на чемпионате мира, который пройдет в Испании в 2018 году.
Самым результативным игроком матча стала форвард сборной Греции Стильяни Кальциду, в ее активе 24 очка. У сборной России больше всех очков набрала Мария Вадеева (18).
На мировое первенство квалифицируются первые пять команд чемпионата Европы, не считая сборной страны, которая примет турнир. Женская сборная России второй раз подряд не выступит на чемпионате мира.
В четвертьфинале сборная Греции сыграет с командой Турции. Матч состоится 22 июня. В других четвертьфиналах сборная Испании встретится с командой Латвии, бельгийки сыграют с итальянками, француженки - с представительницами Словакии.
Чемпионат Европы по баскетболу среди женщин завершится 27 июня.