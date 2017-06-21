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AP: гольфист Тайгер Вудс попал в клинику из-за проблем с приемом обезболивающих

Спорт
21 июня, 0:03 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 20, июня. /ТАСС

Агент спортсмена Марк Стайнберг не пояснил, как долго он пробудет в медицинском учреждении

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Тайгер Вудс

Тайгер Вудс

© EPA/LARRY W. SMITH, архив

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Американский гольфист Тайгер Вудс попал в клинику на неопределенный срок из-за проблем, связанных с приемом обезболивающих медицинских препаратов. Об этом сообщило во вторник агентство Associated Press (AP).

Как оно отмечает, агент Вудса Марк Стайнберг из компании Excel Sports Management не пояснил, как долго спортсмен пробудет в медицинском учреждении. Где оно находится, также не уточняется. На запрос, направленный ТАСС в Excel Sports Management, ответа пока не поступило.

В конце мая Вудс был задержан около своего дома по подозрению в вождении в нетрезвом состоянии. Вскоре после инцидента спортсмен опубликовал заявление, в котором подчеркнул, что не был пьян на момент задержания, а его состояние объясняется неожиданной реакцией организма на лекарства. Слова гольфиста были частично подтверждены результатами медицинской экспертизы. Следов алкоголя у него в крови обнаружено не было.

В опубликованном отчете полиции сообщалось, что Вудс спал за рулем автомобиля в тот момент, когда его обнаружили стражи порядка. Двигатель машины работал, шины на передних колесах были спущены, диски повреждены. Свое состояние гольфист объяснил тогда сотрудникам правоохранительных органов тем, что принимал не менее четырех препаратов, прописанных ему врачом, в том числе сильнодействующее обезболивающее.

В ноябре 2009 года Вудс попал в аварию у своего дома в Орландо (штат Флорида), его "Кадиллак" врезался в пожарный гидрант и дерево. Тогда полиция выписала Вудсу штраф - 164 доллара. За последние несколько лет Вудс перенес три операции на позвоночнике, последний раз спортсмен выходил на поле в августе 2015 года.

Вудс занимает второе место по количеству побед (14) на турнирах серии "Мэйджор". Рекордсменом является другой американский гольфист Джек Уильям Никлаус по прозвищу Золотой медведь, который за свою карьеру выиграл в общей сложности 18 крупных турниров.

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