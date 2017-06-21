Карлсен и Карякин начинают выступление в Гран-туре по шахматам в Париже

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Первый этап серии "Гран-тур" по шахматам стартует в среду в Париже. Среди 10 участников турнира по быстрым шахматам и блицу - чемпион мира норвежец Магнус Карлсен, вице-чемпион россиянин Сергея Карякин и еще пять шахматистов из первой десятки мирового рейтинга.
Во французской столице шахматисты будут играть в быстрые шахматы и блиц. В Париже выступят Карлсен, Карякин, представляющие США Уэсли Со, Фабиано Каруана и Хикару Накамура, азербайджанец Шахрияр Мамедьяров, Максим Вашье- Лаграв и Этьен Бакро из Франции, россиянин Александр Грищук и болгарин Веселин Топалов.
Однокруговой турнир по быстрым шахматам будет сыгран 21-23 июня, контроль времени - 25 минут с добавлением 10 секунд за каждый ход. Блиц пройдет в два круга 24-25 июня, здесь участники получат по 5 минут на партию с добавлением трех секунд за каждый ход. Турнир пройдет в помещении студии Canal Factory в ближайшем парижском пригороде Булонь- Бийанкур.
Гран-тур является представительным коммерческим соревнованием, которое в нынешнем году будет состоять из пяти этапов. Сразу после завершения турнира в Париже состоится этап в бельгийском Левене - также по быстрым шахматам и блицу. В августе пройдут два этапа в американском Сент-Луисе - "классический" Кубок Синкфилда и турнир по быстрым шахматам и блицу. Наконец, в ноябре- декабре запланирован турнир по классическим шахматам в Лондоне.
Общий призовой фонд тура составляет €1,2 млн, из которых в Париже будут разыграны €150 тысяч. Победитель турнира получит €37,5 тыс.
В число участников Гран-тура также входят индиец Вишванатан Ананд, армянин Левон Аронян, украинец Василий Иванчук, россияне Владимир Крамник и Ян Непомнящий. Большинство участников тура получили приглашения согласно так называемому универсальному рейтингу, который учитывает выступления как в классических шахматах, так и в рапиде и блице.
Первый Гран-тур состоялся в 2015 году и завершился победой Карлсена, в прошлом году не оказалось равных Уэсли Со.