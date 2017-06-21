Церемония награждения лучших и драфт расширения НХЛ пройдут в Лас-Вегасе

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вручение призов за прошедший сезон и драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по итогам которого определится состав клуба "Вегас Голден Найтс", пройдут в ночь на 22 июня в Лас-Вегасе.

Награждение состоится спустя неделю после того, как определился обладатель Кубка Стэнли. Им второй год подряд стал "Питтсбург", победив в финале "Нэшвилл". Форвард и капитан победителей Сидни Кросби уже завоевал "Конн Смайт Трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф. На церемонии Кросби также получит награду "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги. Приз "Арт Росс Трофи" лучшему бомбардиру чемпионата получит нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.

Российский вратарь идет на "Харт"

Из россиян в этом году на трофеи претендуют вратарь Сергей Бобровский и нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер "Коламбуса" может выиграть два приза: "Харт Трофи" (самому ценному игроку регулярного чемпионата) и "Везина Трофи" (лучшему вратарю сезона). В борьбе за "Харт" Бобровский поспорит с Кросби и Макдэвидом, а за "Везину" - с Брэйденом Холтби ("Вашингтон") и Кэри Прайсом ("Монреаль"). Самый ценный игрок регулярного сезона определяется голосованием среди членов североамериканской ассоциации хоккейных журналистов, а лучший вратарь - среди генеральных менеджеров всех 30 клубов НХЛ.

Российские хоккеисты завоевывали "Харт Трофи", считающийся одной из самых значимых наград в лиге, пять раз. Трижды это удавалось Александру Овечкину из "Вашингтона" (2008, 2009, 2013), по разу - Евгению Малкину ("Питтсбург", 2012) и Сергею Федорову ("Детройта", 1994).

Бобровский был признан лучшим вратарем лиги по итогам сезона-2012/13, став первым россиянином, получившим "Везину". В нынешнем чемпионате он провел за "Коламбус" 63 матча и одержал 41 победу. Уроженец Новокузнецка в среднем пропускал в чемпионате меньше всех голов (2,06), показал процент надежности 93,1, провел семь "сухих" матчей. С конца ноября по начало января голкипер победил в 14 матчах подряд, что помогло "Коламбусу" попасть в плей-офф впервые за три года.

Джентльмен Тарасенко

Тарасенко является одним из трех претендентов на который вручается хоккеисту за джентльменское поведение на льду в сочетании с высоким спортивным мастерством. В 82 матчах чемпионата форвард "Сент-Луиса" набрал всего 12 минут штрафного времени. Россиянин впервые попал в шорт- лист номинантов на трофеи лиги, за "Леди Бинг "он поспорит с Джонни Гудро из "Калгари" и Микаэлем Гранлундом из "Миннесоты". В прошлом году Тарасенко был выбран для обложки компьютерного симулятора NHL 2017.

История "Леди Бинг Трофи" тесно связана с российским нападающим Павлом Дацюком, который во время выступлений за "Детройт" получал награду четыре года подряд (2006-2009).

Семь российских трофеев в 2009 году

Успешным годом для россиян в плане индивидуальных побед стал 2009-й, когда отечественные хоккеисты выиграли семь трофеев: Овечкин стал обладателем "Харта", "Морис Ришар Трофи" и "Лестер Пирсон Эворд" (награда профсоюза лиги), Малкин выиграл "Арт Росс" и "Конн Смайт", а Дацюк - "Селке Трофи" (лучшему форварду оборонительного плана) и "Леди Бинг".

Год назад из российских игроков лиги приза был удостоен только форвард "Чикаго" Артемий Панарин, который получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона. На награду Марка Мессье, вручаемую за проявленные лидерские качества на льду, претендовал Овечкин. В этом году за приз лучшему новичку НХЛ поборются форварды Патрик Лайне ("Виннипег"), Остон Мэттьюз ("Торонто") и защитник Зак Веренски ("Коламбус").

Традиционно призы также получат лучший защитник регулярного сезона ("Норрис Трофи"), лучший форвард оборонительного плана ("Селке Трофи"), лучший тренер ("Джек Адамс Эворд") и генеральный менеджер.

"Вегас" собирает команду

В этот же день в результате драфта расширения станет известен состав новичка НХЛ "Вегаса". Перед драфтом все 30 клубов лиги объявили, каких игроков они "защитили" от драфта, а какие хоккеисты теоретически могут войти в состав новичка НХЛ. Команды могли "защитить" по семь нападающих, три защитника и одному вратарю, либо по восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одному голкиперу.

"Вегас" выберет по одному игроку из каждой команды. Всего состав нового клуба пополнят 30 игроков: не менее 14 форвардов, девяти защитников и трех вратарей.

Из россиян "незащищенными" от драфта оказались игроки "Монреаля" Андрей Марков, Алексей Емелин, Никита Нестеров и Александр Радулов. Также "Вегас" может выбрать Александра Бурмистрова ("Аризона"), Александра Хохлачева и Антона Худобина (оба - "Бостон"), Дмитрия Куликова ("Баффало"), Михаила Григоренко и Федора Тютина (оба - "Колорадо"), Ивана Хомутова ("Нью-Джерси"), Богдана Якимова ("Эдмонтон"), Никиту Филатова ("Оттава"), Николая Кулемина ("Айлендерс"), Наиля Якупова и Евгения Грачева (оба - "Сент- Луис"), Алексея Марченко ("Торонто") и Станислава Галиева ("Вашингтон").

Некоторые из них имеют действующие контракты со своими клубами в НХЛ, либо выступают в Континентальной хоккейной лиге. Пока единственным россиянином, подписавшим контракт с "Вегасом", стал нападающий Вадим Шипачев, заключивший с клубом двухлетнее соглашение.