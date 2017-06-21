Церемония награждения лучших и драфт расширения НХЛ пройдут в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Вручение призов за прошедший сезон и драфт расширения Национальной хоккейной лиги (НХЛ), по итогам которого определится состав клуба "Вегас Голден Найтс", пройдут в ночь на 22 июня в Лас-Вегасе.
Награждение состоится спустя неделю после того, как определился обладатель Кубка Стэнли. Им второй год подряд стал "Питтсбург", победив в финале "Нэшвилл". Форвард и капитан победителей Сидни Кросби уже завоевал "Конн Смайт Трофи" - приз самому ценному игроку плей-офф. На церемонии Кросби также получит награду "Морис Ришар Трофи", которая вручается лучшему снайперу регулярного чемпионата лиги. Приз "Арт Росс Трофи" лучшему бомбардиру чемпионата получит нападающий "Эдмонтона" Коннор Макдэвид.
Из россиян в этом году на трофеи претендуют вратарь Сергей Бобровский и нападающий Владимир Тарасенко. Голкипер "Коламбуса" может выиграть два приза: "Харт Трофи" (самому ценному игроку регулярного чемпионата) и "Везина Трофи" (лучшему вратарю сезона). В борьбе за "Харт" Бобровский поспорит с Кросби и Макдэвидом, а за "Везину" - с Брэйденом Холтби ("Вашингтон") и Кэри Прайсом ("Монреаль"). Самый ценный игрок регулярного сезона определяется голосованием среди членов североамериканской ассоциации хоккейных журналистов, а лучший вратарь - среди генеральных менеджеров всех 30 клубов НХЛ.
Российские хоккеисты завоевывали "Харт Трофи", считающийся одной из самых значимых наград в лиге, пять раз. Трижды это удавалось Александру Овечкину из "Вашингтона" (2008, 2009, 2013), по разу - Евгению Малкину ("Питтсбург", 2012) и Сергею Федорову ("Детройта", 1994).
Бобровский был признан лучшим вратарем лиги по итогам сезона-2012/13, став первым россиянином, получившим "Везину". В нынешнем чемпионате он провел за "Коламбус" 63 матча и одержал 41 победу. Уроженец Новокузнецка в среднем пропускал в чемпионате меньше всех голов (2,06), показал процент надежности 93,1, провел семь "сухих" матчей. С конца ноября по начало января голкипер победил в 14 матчах подряд, что помогло "Коламбусу" попасть в плей-офф впервые за три года.
Тарасенко является одним из трех претендентов на который вручается хоккеисту за джентльменское поведение на льду в сочетании с высоким спортивным мастерством. В 82 матчах чемпионата форвард "Сент-Луиса" набрал всего 12 минут штрафного времени. Россиянин впервые попал в шорт- лист номинантов на трофеи лиги, за "Леди Бинг "он поспорит с Джонни Гудро из "Калгари" и Микаэлем Гранлундом из "Миннесоты". В прошлом году Тарасенко был выбран для обложки компьютерного симулятора NHL 2017.
История "Леди Бинг Трофи" тесно связана с российским нападающим Павлом Дацюком, который во время выступлений за "Детройт" получал награду четыре года подряд (2006-2009).
Успешным годом для россиян в плане индивидуальных побед стал 2009-й, когда отечественные хоккеисты выиграли семь трофеев: Овечкин стал обладателем "Харта", "Морис Ришар Трофи" и "Лестер Пирсон Эворд" (награда профсоюза лиги), Малкин выиграл "Арт Росс" и "Конн Смайт", а Дацюк - "Селке Трофи" (лучшему форварду оборонительного плана) и "Леди Бинг".
Год назад из российских игроков лиги приза был удостоен только форвард "Чикаго" Артемий Панарин, который получил "Колдер Трофи" - приз лучшему новичку сезона. На награду Марка Мессье, вручаемую за проявленные лидерские качества на льду, претендовал Овечкин. В этом году за приз лучшему новичку НХЛ поборются форварды Патрик Лайне ("Виннипег"), Остон Мэттьюз ("Торонто") и защитник Зак Веренски ("Коламбус").
Традиционно призы также получат лучший защитник регулярного сезона ("Норрис Трофи"), лучший форвард оборонительного плана ("Селке Трофи"), лучший тренер ("Джек Адамс Эворд") и генеральный менеджер.
В этот же день в результате драфта расширения станет известен состав новичка НХЛ "Вегаса". Перед драфтом все 30 клубов лиги объявили, каких игроков они "защитили" от драфта, а какие хоккеисты теоретически могут войти в состав новичка НХЛ. Команды могли "защитить" по семь нападающих, три защитника и одному вратарю, либо по восемь полевых игроков вне зависимости от позиции и одному голкиперу.
"Вегас" выберет по одному игроку из каждой команды. Всего состав нового клуба пополнят 30 игроков: не менее 14 форвардов, девяти защитников и трех вратарей.
Из россиян "незащищенными" от драфта оказались игроки "Монреаля" Андрей Марков, Алексей Емелин, Никита Нестеров и Александр Радулов. Также "Вегас" может выбрать Александра Бурмистрова ("Аризона"), Александра Хохлачева и Антона Худобина (оба - "Бостон"), Дмитрия Куликова ("Баффало"), Михаила Григоренко и Федора Тютина (оба - "Колорадо"), Ивана Хомутова ("Нью-Джерси"), Богдана Якимова ("Эдмонтон"), Никиту Филатова ("Оттава"), Николая Кулемина ("Айлендерс"), Наиля Якупова и Евгения Грачева (оба - "Сент- Луис"), Алексея Марченко ("Торонто") и Станислава Галиева ("Вашингтон").
Некоторые из них имеют действующие контракты со своими клубами в НХЛ, либо выступают в Континентальной хоккейной лиге. Пока единственным россиянином, подписавшим контракт с "Вегасом", стал нападающий Вадим Шипачев, заключивший с клубом двухлетнее соглашение.