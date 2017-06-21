"Бока Хуниорс" в 32-й раз стал чемпионом Аргентины по футболу

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб "Бока Хуниорс" выиграл чемпионат Аргентины по футболу за два тура до окончания первенства.

Ближайший преследователь клуба из Буэнос-Айреса "Банфилд" потерпел поражение от "Сан-Лоренцо" (0:1) в предпоследнем туре чемпионата и потерял теоретические шансы догнать лидера. В активе "Бока Хуниорс" 59 очков после 28 матчей, у "Банфилда" 54 очка в 29 встречах.

Чемпионство стало 32-м для "Бока Хуниорс". Больше титулов только на счету "Ривер Плейт" - 36.