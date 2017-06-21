Дом гостеприимства Китая будет работать в Москве во время ЧМ-2018

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дом гостеприимства Китая будет функционировать в Москве на территории ВДНХ во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Торжественная презентация проекта прошла в столице в среду.

Вице-президент компании Shankai Sports International, которая является организатором данного проекта, Ларри Чжэн, заявил журналистам, что Дом Китая позволит наладить коммуникацию с представителями многих стран.

"Это мероприятие направлено на то, чтобы познакомить большое количество наших друзей со всего мира с Китаем, китайским спортом и китайским футболом. Мы надеемся, что наш дом во время чемпионата мира 2018 года станет местом для знакомства многих любителей спорта всего мира с Китаем. Мы сделаем ставку на нашу богатую культуру, кроме этого, мы покажем великолепные пейзажи и ландшафты, чтобы призвать туристов посетить нашу страну", - сказал Чжэн.

"К сожалению, футбол в Китае только на стадии становления, но мы привлекаем большие силы для его развития - тратим деньги на трансферы, в нашей сборной работает титулованный тренер Марчелло Липпи. Мы надеемся, что в ближайшее время наша страна сможет провести чемпионат мира по футболу", - добавил он.

Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.