Дом гостеприимства Китая будет работать в Москве во время ЧМ-2018

Россия отреагирует на введенные против нее США санкцииПолитика 21 июня, 16:32
СМИ: бывший теннисист Борис Беккер признан банкротомСпорт 21 июня, 16:31
Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенкаСпорт 21 июня, 16:28
ФК "Динамо" не будет делать дорогих приобретений этим летомСпорт 21 июня, 16:26
Казань ожидает до трех тысяч болельщиков сборных Германии и Чили по футболуСпорт 21 июня, 16:24
Доставленный к следователю сотрудник "Аэрофлота" является свидетелемПроисшествия 21 июня, 16:15
Словацкий хоккеист "Чикаго" Госса пропустит сезон-2017/18 из-за аллергии на экипировкуСпорт 21 июня, 16:10
"Айра" сделает музей под открытым небом в рамках Кубка Кезеной-АмНовости партнеров 21 июня, 16:10
На лося — после экзамена: что может измениться в законе "Об охоте"Общество 21 июня, 16:10
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Дом гостеприимства Китая будет функционировать в Москве на территории ВДНХ во время проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Торжественная презентация проекта прошла в столице в среду.
Вице-президент компании Shankai Sports International, которая является организатором данного проекта, Ларри Чжэн, заявил журналистам, что Дом Китая позволит наладить коммуникацию с представителями многих стран.
"Это мероприятие направлено на то, чтобы познакомить большое количество наших друзей со всего мира с Китаем, китайским спортом и китайским футболом. Мы надеемся, что наш дом во время чемпионата мира 2018 года станет местом для знакомства многих любителей спорта всего мира с Китаем. Мы сделаем ставку на нашу богатую культуру, кроме этого, мы покажем великолепные пейзажи и ландшафты, чтобы призвать туристов посетить нашу страну", - сказал Чжэн.
"К сожалению, футбол в Китае только на стадии становления, но мы привлекаем большие силы для его развития - тратим деньги на трансферы, в нашей сборной работает титулованный тренер Марчелло Липпи. Мы надеемся, что в ближайшее время наша страна сможет провести чемпионат мира по футболу", - добавил он.
Чемпионат мира по футболу пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года.