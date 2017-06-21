Футбольный турнир Мемориал Гранаткина может быть перенесен в Сочи

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Традиционный футбольный турнир юношеских сборных Мемориал Гранаткина может быть перенесен из Санкт-Петербурга в Сочи. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Рассматриваем перенос Мемориала Гранаткина на стадион "Фишт" в Сочи. Было бы разумно, чтобы этот турнир проводился в августе или сентябре. Надо подумать на этот счет", - сказал Мутко.

Мемориал Гранаткина (официальное название - Международный турнир юношеских команд по футболу памяти первого вице-президента ФИФА В. А. Гранаткина) проводится с 1981 года. С 2006 года турнир неизменно проходит в Санкт-Петербурге.