Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенка

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МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Белоруска Виктория Азаренко обыграла Японку Рису Одзаки в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мальорке, который стал для нее первым после рождения ребенка.
Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу белорусской спортсменки. Во втором круге 27-летняя Азаренко сыграет с хорваткой Аной Конюх.
Азаренко не выходила на корт больше года. Последний раз она играла на Открытом чемпионате Франции 24 мая 2016 года. Белоруска из-за травмы не смогла завершить матч первого круга против итальянки Карин Кнапп.
В июле прошлого года спортсменка объявила, что пропустит остаток сезона из-за беременности. В декабре у Азаренко родился сын.
Турнир WTA в Мальорке завершится 25 июня.