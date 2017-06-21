Белорусская теннисистка Азаренко одержала победу в первом матче после рождения ребенка

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Белоруска Виктория Азаренко обыграла Японку Рису Одзаки в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мальорке, который стал для нее первым после рождения ребенка.

Встреча завершилась в трех сетах со счетом 6:3, 4:6, 7:6 (9:7) в пользу белорусской спортсменки. Во втором круге 27-летняя Азаренко сыграет с хорваткой Аной Конюх.

Азаренко не выходила на корт больше года. Последний раз она играла на Открытом чемпионате Франции 24 мая 2016 года. Белоруска из-за травмы не смогла завершить матч первого круга против итальянки Карин Кнапп.

В июле прошлого года спортсменка объявила, что пропустит остаток сезона из-за беременности. В декабре у Азаренко родился сын.

Турнир WTA в Мальорке завершится 25 июня.