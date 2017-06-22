Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.06:
$ 60
€ 66.8
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вегас" выбрал Емелина на драфте расширения НХЛ

Спорт
22 июня, 5:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, июня. /ТАСС

Всю свою заокеанскую карьеру до этого защитник провел в "Монреале"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Алексей Емелин

Алексей Емелин

© AP Photo/Chris O'Meara, архив

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новообразованный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" выбрал на драфте расширения одного российского игрока - защитника Алексея Емелина из "Монреаля". Драфт расширения проходил на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе. 

Согласно правилам драфта, клуб выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). До этого команды лиги могли "защитить" от драфта по семь нападающих, три защитника и одному вратарю, либо по восемь игроков вне зависимости от позиции и одному вратарю. 

Полностью список выбранных игроков выглядит следующим образом:

  • вратари - Марк-Андре Флери ("Питтсбург"), Кэлвин Пикард ("Колорадо"), Кэм Уорд ("Каролина"), Жан-Франсуа Берубе ("Айлендерс"); 
  • защитники - Лука Сбиса ("Ванкувер"), Джейсон Гаррисон ("Тампа-Бей"), Тревор ван Римсдайк ("Чикаго"), Нэйт Шмидт ("Вашингтон"), Джон Мерилл ("Нью-Джерси"), Брэйден Макнэбб ("Лос-Анджелес"), Дерик Энгелланд ("Калгари"), Колин Миллер ("Бостон"), Марк Метот ("Оттава"), Дэвид Шлемко ("Сан-Хосе"), Гриффин Рейнхарт ("Эдмонтон"), Клэйтон Стоунер ("Анахайм"), Алексей Емелин ("Монреаль"); 
  • нападающие - Уильям Кэрриер ("Баффало"), Томаш Носек ("Детройт"), Коди Икин ("Даллас"), Джонатан Марчессо ("Флорида"), Рейли Смит ("Флорида"), Коннор Брикли ("Каролина"), Крис Торбурн ("Виннипег"), Пьер-Эдуар Белльмар ("Филадельфия"), Эрик Бултон ("Айлендерс"), Джеймс Нил ("Нэшвилл"), Брендан Леипсик ("Торонто"), Дэвид Перрон ("Сент-Луис"), Оскар Линдберг ("Рейнджерс"), Эрик Хаула ("Миннесота"), Вильям Карлссон ("Коламбус"), Теему Пулккинен ("Аризона").

"Вегас дебютирует в лиге с сезона-2017/18, тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан. Емелин был выбран "Монреалем" на драфте новичков 2004 года под 84-м номером, всю заокеанскую карьеру 31-летний защитник провел за канадский клуб. С сезона-2011/12 он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка. 

Ранее двухлетний контракт с "Вегасом" подписал российский нападающий Вадим Шипачев, до этого выступавший за петербургский СКА. Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи также подтвердил, что "Голден Найтс" ведут переговоры с бывшим партнером Шипачева по СКА Евгением Дадоновым. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
Футболисты сборной Мексики
16
Сборная Мексики обыграла команду Новой Зеландии в матче Кубка конфедераций
4
Впервые в истории ФИФА игрок вышел на матч вместе с ребенком с ограниченными возможностями
Игорь Акинфеев пропускает гол в матче группового этапа Кубка конфедераций FIFA между сборными России и Португалии
16
Сборная России проиграла команде Португалии в матче Кубка конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Источник: вторая экспертиза показала наличие алкоголя в крови сбитого в Балашихе мальчика
2
В Париже пытались ограбить главу делегации "Рособоронэкспорта"
3
СМИ: Пентагон уличили в трате $94 млн на не подходящую форму для полиции Афганистана
4
Мосгорсуд вынес обвинительный вердикт банде, убившей 15 бездомных
5
НАТО: в альянсе не знали, что Шойгу был на борту самолета, с которым сблизился F-16
6
Австралия отменила решение о приостановке авиаударов по Сирии
7
Боевики ИГ взорвали соборную мечеть Мосула
Темы дня
Загрузка...
Реклама