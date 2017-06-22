"Вегас" выбрал Емелина на драфте расширения НХЛ

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новообразованный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" выбрал на драфте расширения одного российского игрока - защитника Алексея Емелина из "Монреаля". Драфт расширения проходил на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.

Согласно правилам драфта, клуб выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). До этого команды лиги могли "защитить" от драфта по семь нападающих, три защитника и одному вратарю, либо по восемь игроков вне зависимости от позиции и одному вратарю.

Полностью список выбранных игроков выглядит следующим образом:

вратари - Марк-Андре Флери ("Питтсбург"), Кэлвин Пикард ("Колорадо"), Кэм Уорд ("Каролина"), Жан-Франсуа Берубе ("Айлендерс");

защитники - Лука Сбиса ("Ванкувер"), Джейсон Гаррисон ("Тампа-Бей"), Тревор ван Римсдайк ("Чикаго"), Нэйт Шмидт ("Вашингтон"), Джон Мерилл ("Нью-Джерси"), Брэйден Макнэбб ("Лос-Анджелес"), Дерик Энгелланд ("Калгари"), Колин Миллер ("Бостон"), Марк Метот ("Оттава"), Дэвид Шлемко ("Сан-Хосе"), Гриффин Рейнхарт ("Эдмонтон"), Клэйтон Стоунер ("Анахайм"), Алексей Емелин ("Монреаль");

нападающие - Уильям Кэрриер ("Баффало"), Томаш Носек ("Детройт"), Коди Икин ("Даллас"), Джонатан Марчессо ("Флорида"), Рейли Смит ("Флорида"), Коннор Брикли ("Каролина"), Крис Торбурн ("Виннипег"), Пьер-Эдуар Белльмар ("Филадельфия"), Эрик Бултон ("Айлендерс"), Джеймс Нил ("Нэшвилл"), Брендан Леипсик ("Торонто"), Дэвид Перрон ("Сент-Луис"), Оскар Линдберг ("Рейнджерс"), Эрик Хаула ("Миннесота"), Вильям Карлссон ("Коламбус"), Теему Пулккинен ("Аризона").

"Вегас дебютирует в лиге с сезона-2017/18, тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан. Емелин был выбран "Монреалем" на драфте новичков 2004 года под 84-м номером, всю заокеанскую карьеру 31-летний защитник провел за канадский клуб. С сезона-2011/12 он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка.

Ранее двухлетний контракт с "Вегасом" подписал российский нападающий Вадим Шипачев, до этого выступавший за петербургский СКА. Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи также подтвердил, что "Голден Найтс" ведут переговоры с бывшим партнером Шипачева по СКА Евгением Дадоновым.