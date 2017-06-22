"Вегас" выбрал Емелина на драфте расширения НХЛ

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Новообразованный клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" выбрал на драфте расширения одного российского игрока - защитника Алексея Емелина из "Монреаля". Драфт расширения проходил на торжественной церемонии закрытия сезона в Лас-Вегасе.
Согласно правилам драфта, клуб выбрал по одному игроку в каждой из 30 команд НХЛ (не менее 14 нападающих, девяти защитников, трех вратарей). До этого команды лиги могли "защитить" от драфта по семь нападающих, три защитника и одному вратарю, либо по восемь игроков вне зависимости от позиции и одному вратарю.
Полностью список выбранных игроков выглядит следующим образом:
"Вегас дебютирует в лиге с сезона-2017/18, тренером команды в апреле был назначен Жерар Галлан. Емелин был выбран "Монреалем" на драфте новичков 2004 года под 84-м номером, всю заокеанскую карьеру 31-летний защитник провел за канадский клуб. С сезона-2011/12 он сыграл в регулярных чемпионатах НХЛ 380 матчей, в которых набрал 72 (14+58) очка.
Ранее двухлетний контракт с "Вегасом" подписал российский нападающий Вадим Шипачев, до этого выступавший за петербургский СКА. Генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи также подтвердил, что "Голден Найтс" ведут переговоры с бывшим партнером Шипачева по СКА Евгением Дадоновым.