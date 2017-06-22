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Геркус: футболист Портнягин с высокой долей вероятности будет арендован "Уралом"

Спорт
22 июня, 14:49 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дильшад Ломовских

В прошедшем сезоне 28-летний нападающий провел за железнодорожников четыре матча в чемпионате России, одну игру в Кубке страны, а также две встречи в молодежном первенстве

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Игрок "Локомотива" Игорь Портнягин (в центре) в в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Локомотив" (Москва)

Игрок "Локомотива" Игорь Портнягин (в центре) в в матче чемпионата России по футболу между командами "Спартак" (Москва) и "Локомотив" (Москва)

© ергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Нападающий футбольного клуба "Локомотив" 28-летний Игорь Портнягин с высокой долей вероятности перейдет в екатеринбургский "Урал" на правах аренды. Об этом ТАСС сообщил президент "Локомотива" Илья Геркус.

"Портнягин с высокой долей вероятности на правах аренды перейдет в "Урал", - сказал Геркус.

Портнягин перешел в "Локомотив" из казанского "Рубина" в августе прошлого года. В прошедшем сезоне нападающий провел за железнодорожников четыре матча в чемпионате России, одну игру в Кубке страны, а также две встречи в молодежном первенстве.

В составе "Локомотива" Портнягин стал обладателем Кубка России сезона-2016/17. Ранее, выступая за "Рубин", нападающий становился чемпионом России 2009 года, а также обладателем Суперкубка страны 2010 года.

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