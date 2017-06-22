Футболист Билялетдинов сообщил, что переговоры с клубами должны завершиться до конца июня

МОСКВА, 22 июня. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Переговоры российского полузащитника Динияра Билялетдинова с футбольными клубами из России и из-за рубежа должны завершиться до конца июня. Об этом игрок рассказал ТАСС.

"Есть варианты как в России, так и не в России, но конкретнее пока не скажу. До конца месяца, дней через 8-10, должно определиться", - сказал 32-летний полузащитник.

В прошедшем сезоне Билялетдинов выступал за казанский "Рубин", с которым этим летом у 32-летнего полузащитника закончился контракт. За казанский клуб футболист выступал с 2015 года. Ранее он играл за московский "Локомотив" и Спартак", а также за английский "Эвертон".

В составе "Локомотива" Билялетдинов становился чемпионом России 2004 года, обладателем Кубка страны сезона-2006/07 и Суперкубка-2005. В 2006 году он был выбран игроком года в "Локомотиве". В составе сборной России полузащитник стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.