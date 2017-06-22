Майка баскетболиста Майкла Джордана с ОИ-1984 продана на аукционе за рекордную сумму

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Игровая майка бывшего баскетболиста "Чикаго" и "Вашингтона" Майкла Джордана, в которой он выступал в составе сборной США на Олимпийских играх 1984 года, продана за $274 тыс. Об этом в своем Twitter сообщил журналист ESPN Даррен Ровелл.

MJ's 1984 Olympics jersey just sold for $274,000, shattering the record for a basketball jersey (MJ, $173,000) pic.twitter.com/a50PQW6gN0 — Darren Rovell (@darrenrovell) June 22, 2017

На Играх в Лос-Анджелесе американец, выступавший в майке с номером "9", был признан лучшим игроком турнира. Сборная США завоевала золотые награды Олимпиады, обыграв в финале команду Испании со счетом 96:65, а 21-летний Джордан набрал 20 очков в финальном матче.

Предыдущий рекорд продажи игровой баскетбольной формы составлял 173 тысячи долларов, которые были заплачены также за майку Джордана. 12 июня кроссовки Джордана, в которых он выступал на Олимпиаде 1984 года в Лос-Анджелесе, были проданы на аукционе за рекордную сумму - 190 373 доллара.

Кроме того, Джордан стал олимпийским чемпионом в 1992 году, шестикратным чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 14-кратным участником Матча всех звезд НБА, он пять раз признавался самым ценным игроком НБА.