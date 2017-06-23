"Филадельфия" выбрала Маркелла Фульца под первым номером на драфте НБА

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Маркелл Фульц стал первым номером драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), 19-летний защитник был выбран клубом "Филадельфия". Церемония проходит в "Барклайс-центре" в Нью-Йорке.

Под вторым номером "Лос-Анджелес Лейкерс" выбрали защитника Лонзо Болла, третий номер драфта форвард Джейсон Тэйтум стал игроком "Бостона". Под четвертым номером "Финикс" выбрал форварда Джоша Джексона, под пятым "Сакраменто" - защитника Деарона Фокса.

Фульц на студенческом уровне выступал за университет штата Вашингтон. В прошедшем сезоне в Национальной ассоциации студенческого спорта он набирал в среднем 23,2 очка, делал 5,9 передачи, 5,7 подбора.