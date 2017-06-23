ESPN: клуб НБА "Чикаго" обменял Батлера в "Миннесоту"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Миннесота" выменяла у "Чикаго" защитника Джимми Батлера. Об этом сообщает ESPN.

По данным канала, за Батлера "Чикаго" получит от "Миннесоты" защитников Зака Лавина и Криса Данна, а также седьмой номер прошедшего драфта - к клубу присоединится форвард Лаури Маркканен. Отмечается, что "Миннесота", в свою очередь, получила 16-й пик драфта (центровой Джастин Пэттон).

Батлер был выбран "Чикаго" на драфте 2011 года под 30-м номером. В 2015 году подписал с "Буллз" пятилетний контракт на $95 млн. Он дважды становился участником Матчей всех звезд НБА (2015, 2016), в составе сборной США завоевал золото Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. В прошедшем сезоне 27-летний игрок набирал в среднем 23,9 очка, делал 6,2 подбора, 5,5 передачи.

В "Миннесоте" Батлер будет играть под руководством Тома Тибодо, который до 2015 года являлся главным тренером "Чикаго".