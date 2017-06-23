Клуб НБА "Лос-Анджелес Лейкерс" объявил об обмене Мозгова в "Бруклин"

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский центровой Тимофей Мозгов перешел из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Лос-Анджелес Лейкерс" в "Бруклин". Об этом сообщает пресс-служба команды из Калифорнии.

По обменному договору "Лейкерс" предоставили "Бруклину" 30-летнего Мозгова и разыгрывающего защитника Д'Анджело Расселла в обмен на центрового Брука Лопеса и право выбора под 27-м номером на прошедшем драфте новичков.

В регулярном чемпионате сезона-2016/17 "Лейкерс" заняли 14-е место в Западной конференции, одержав 26 побед в 82 играх и не попали в плей-офф, "Бруклин" замкнул таблицу Востока с 20 победами.

Мозгов перешел в "Лейкерс" летом прошлого года из "Кливленда", став с клубом чемпионом НБА в 2016 году (наряду с другим российским центровым "Кавальерс" Александром Кауном - первые россияне-обладатели титула чемпиона лиги). Баскетболист сыграл за команду 54 матча, набирая в среднем за игру 7,4 очка и делая 4,9 подбора. В конце регулярного чемпионата россиянин по решению главного тренера Люка Уолтона лишился места в стартовой пятерке команды, при этом руководство клуба отмечало, что не намерено расставаться с Мозговым.