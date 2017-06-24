Рожденный для футбола: Лионелю Месси исполняется 30 лет

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Одному из сильнейших футболистов мира аргентинcкому нападающему испанской "Барселоны" Лионелю Месси исполняется 30 лет. Форвард пять раз выиграл "Золотой мяч" лучшему футболисту мира, четырежды побеждал в Лиге чемпионов. Не хватает в его коллекции лишь титулов с национальной командой Аргентины.

Месси переехал из родного Росарио в Барселону в 13-летнем возрасте, когда испанский клуб сделал главный трансферный ход в своей истории. В детстве Лео страдал от недостатка гормона роста, и "Барселона" пригласила талантливого парня вместе с семьей, оплатив ему лечение, стоившее всего порядка €1 тыс. в месяц. В итоге клуб получил лидера на пару десятилетий - Месси не только вырос в звезду мирового уровня, но и идеально подходил под концепцию игры "Барселоны".

"Барселона" исторически делила с "Реалом" статус главного фаворита испанского футбола, однако до появления Месси клуб практически не побеждал на международной арене. За 13 лет, что Месси играет за "Барселону", в ней сменилось почти 10 тренеров, однако стиль игры определяли не они, а действия Лео.

"Барселона" пять раз в истории выиграла Лигу чемпионов, и четыре титула завоеваны в эру Месси. Аргентинский форвард никогда не был прирожденным снайпером, играя, как его легендарный земляк Диего Марадона, чуть в глубине атаки. Однако Месси удалось переписать практически все рекорды результативности чемпионата Испании. 73 гола в сезоне 2011-12 гг, забитых Месси только в клубных соревнованиях, кажутся цифрами из далекого прошлого, когда футбол был совсем другим, и нападающим позволялось куда больше, чем сегодня. А за календарный 2012 год Месси забил 79 голов - рекорд, который вряд ли возможно улучшить.

К неполным 30 годам Месси установил рекорд результативности чемпионатов Испании - 349 голов, на что Лео понадобилось 382 матча. В сезоне 2016/17 гг Месси в четвертый раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании, причем провел далеко не лучший свой сезон. Однако забил 37 голов - это его четвертый результат в карьере. Планку результативности за один чемпионат Испании Месси установил на невероятной отметке "50".

Последний "свободный художник"

Зависеть от игры одного, пусть и гениального футболиста - дело не самое перспективное, однако вряд ли кто из болельщиков "Барселоны" согласится, чтобы команда изменила свою игру. С другой стороны, любой тренер будет счастлив, когда у него есть футболист, выходящий за любые тактические рамки, которому можно предоставить свободу действий - и он даст результат. В современном футболе таких "свободных художников" практически не осталось, однако Месси продолжает играть, как ему самому хочется.

Главный тренер "Барселоны" последних лет Луис Энрике в свое время чудом избежал отставки после недовольства Месси своей ролью на поле. Лео в "Барселоне" формально выступает на позиции правого нападающего при схеме "4-3-3", составляя трио с друзьями-южноамериканцами Неймаром и Луисом Суаресом. Однако по факту Месси действует по всей ширине атаки, стараясь всегда быть открытым для передачи.

Закрыть Месси в одиночку невозможно, а если "сторожить" его втроем или вчетвером - свободу получают партнеры. Победить "Барселону" можно лишь благодаря командной игре, действуя коллективно, что удалось итальянскому "Ювентусу" в четвертьфинале Лиги чемпионов, когда испанский клуб не сумел ни разу забить в двух матчах.

Месси исключительно хорошо владеет тремя важнейшими для форварда приемами - дриблингом, пасом и ударом. "Фирменный" гол от Лео - когда он подхватывает мяч на фланге, смещается в центр, обыгрывая несколько соперников, и точно бьет в угол с линии штрафной. Противостоять этому практически невозможно - остается разве что надеяться, что аргентинец не попадет в ворота. Однако вместо удара может последовать неожиданный пас партнеру в штрафную, - благо защитники, как завороженные, глядя на действия 10-го номера соперника, забывают о других.

Гений от рождения

Месси постоянно сравнивают с Криштиану Роналду - португальским нападающим "Реала", с которым у Лео давнее противостояние в чемпионате Испании. В последние годы сравнение не в пользу аргентинца, ведь его конкурент выиграл год назад чемпионат Европы со своей сборной, а с "Реалом" - дважды подряд Лигу чемпионов. В уходящем сезоне Месси остался и без чемпионского титула в Испании, который также получил "Реал", довольствовавшись лишь Королевским кубком страны.

Однако сравнивать Месси и Роналду не стоит хотя бы по той причине, что Лео - гений от рождения, футболист уникального природного таланта, данного лишь его великим предшественникам Пеле или Марадоне. Криштиану Роналду - человек, сделавший себе имя не столько яркой внешностью, сколько невероятным трудом, тренировками своего тела и упорством в достижении цели. То, что для Месси является праздником игры, для Роналду - пусть и любимая, но тяжелая работа.

Символично, что пока Роналду на российских полях стремится к очередному титулу - победе в Кубке конфедераций, Месси давно отдыхает, успев после окончания сезона сыграть свадьбу с Антонеллой Роккуццо, с которой знаком с пятилетнего возраста. У пары уже двое детей, но до 30 лет Месси официально женат не был.

Очень многие болельщики, особенно среди молодежи, считают Месси величайшим футболистом в истории. Это могло быть так, если бы не регулярные неудачи Лео в составе сборной Аргентины. Король футбола Пеле выигрывал чемпионат мира трижды, и никто не сумел повторить это достижение. Диего Марадона едва ли не в одиночку привел сборную Аргентины к титулу в 1986 году, когда она вряд ли была сильнее нынешней.

Для Месси пока являются заколдованными финалы. В 2014 году сборная Аргентины на чемпионате мира в решающем матче уступила немцам, а в 2007, 2015 и 2016 гг проигрывала в Кубке Америки. Единственный титул Месси выиграл с олимпийской сборной - на Играх 2008 года в Пекине.

Если Месси выиграет-таки чемпионат мира, он войдет в историю действительно величайшим из всех людей, профессионально игравших в футбол. По сути, у Лео остается лишь один шанс - через год в России, куда аргентинской сборной еще необходимо пробиться.

Евгений Трушин