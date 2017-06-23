ФК "Кубань" планирует погасить долги по зарплате до 6 июля

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. "Кубань" планирует погасить задолженность по зарплате перед футболистами команды до 6 июля, о бойкоте игроками матчей не может быть и речи. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе краснодарского клуба.
"Клуб планирует погасить долги перед футболистами до 6 июля", - сказали в пресс-службе, отметив, что размер задолженности является конфиденциальной информацией.
На вопрос, соответствуют ли действительности появившиеся в СМИ сведения о том, что долги "Кубани" перед игроками составляют 7-12 месяцев, в пресс-службе ответили: "Нет, не соответствуют".
Также в пресс-службе опровергли информацию о возможном бойкоте матчей игроками "Кубани". "Об этом не может быть и речи. Команда начнет сезон в обычном режиме", - сообщили в клубе.
"Кубань" заняла седьмое место в первенстве Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2016/17. Чемпионат ФНЛ сезона-2017/18 стартует 8 июля, "Кубань" в первом туре на выезде сыграет с "Томью".