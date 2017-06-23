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Организатор: чемпионат АССК России - это отличная возможность для студентов проявить себя

Спорт
23 июня, 18:51 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов 2017 года завершился в четверг соревнованиями по настольному теннису и шахматам, которые прошли в Екатеринбурге

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МОСКВА, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Проведение таких массовых соревнований как чемпионат Ассоциации студенческих спортивных клубов (АССК) России помогает участникам приобрести бесценный опыт и проявить себя. Такое мнение ТАСС высказал сопредседатель ассоциации Дмитрий Головин.

Чемпионат АССК России - это комплексные мероприятия, сочетающие в себе спортивный, исторический, культурно- массовый и патриотический аспекты. Турнир состоит из соревнований по мини-футболу, волейболу, настольному теннису и шахматам, которые проходят на нескольких этапах - внутриуниверситетский, окружной и всероссийский.

Чемпионат АССК 2017 года завершился в четверг соревнованиями по настольному теннису и шахматам, которые прошли в Екатеринбурге. Ранее студенческие клубы выявили сильнейшего в баскетболе в формате 3x3 (Краснодар), волейболе (Белгород) и мини-футболе (Санкт-Петербург).

"Помимо того, что наши чемпионаты объединяют молодежь из разных уголков России, укрепляют дружеские связи между студенческими спортивными клубами. Они еще дают уникальную возможность ребятам попробовать свои силы в организации спортивных мероприятий, ведь студенты сами организовывают финалы, для многих из них - это отличный опыт и прекрасный шанс проявить себя. За время прохождения всех этапов соревнований от внутривузовского до всероссийского ребята становятся настоящей командой, дружной, сплоченной и сыгранной. В этом и есть сила студенческого спорта - в студенческой дружбе, которая на века", - отметил Головин.

"Сейчас мы думаем, каким образом сделать наши чемпионаты еще более зрелищными и привлекательными для нашей студенческой аудитории, но об этом вы узнаете только в следующем спортивном сезоне АССК России", - добавил он.

В баскетболе 3x3 и волейболе среди юношей сильнейшими стали студенты Белгородского государственного университета, среди девушек - представительницы Южного федерального университета. Команда Казанского государственного университета (КГУ) стала первой в турнире по мини-футболу. В соревнованиях по настольному теннису среди юношей первое место занял студент Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Максим Толстиков, среди девушек - Евдокия Потапова из Московского государственного университета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Студент филиала МГУ "Ломоноушен" Всеволод Щипицын стал победителем шахматного турнира среди юношей, в женском турнире первой стала студентка Курского государственного медицинского университета (КГМУ) Марина Кузьмина.

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