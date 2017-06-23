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Российский боксер Мамедов вышел в финал чемпионата Европы

Спорт
23 июня, 19:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

Россиянин раздельным решением судей победил Павло Ищенко из Израиля

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Российский боксер Габил Мамедов вышел в финал чемпионата Европы в весовой категории до 60 кг. Турнир проходит в Харькове.

Россиянин раздельным решением судей победил Павло Ищенко из Израиля. В финале он встретится с украинцем Юрием Шестаком.

Турнир завершится 24 июня.

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